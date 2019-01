Taronges de la Xina

Anar al supermercat en València i trobar taronges de fora... sí. Ningú és profeta en la seua terra però açò que ara ha passat en la cadena DIA però que abans ha passat en altres sembla un insult. No pot valdre tot. Caldrien sancions en casos com este. Les taronges d'ací es queden en el camp perquè no valen diners mentre la distribució importa cítrics de fora. Si fos en un moment de l'any sense producció pròpia, ningú podria dir res... però ara. Ara cal que el consumidor valencià gire la cara a eixes pràctiques, faça un poc de pàtria i que el govern valencià actue. De la forma que siga, però que actue.