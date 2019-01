La patronal ampara a Intu Mediterráneo

Paterna recurrirá la inadmisión de Intu Mediterráneo por parte de la Conselleria de Medio Ambiente. El ayuntamiento de esta localidad lo ha anunciado hoy después de conocer que la conselleria de medio ambiente ve similitudes en la nueva petición para la construcción de Intu Mediterráneo con la rechazada anteriormente.

El alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha afirmado que ahora presentarán todas las alegaciones para subsanar cualquier tema técnico o duda de la conselleria de medio ambiente. Y de nuevo recuerda lo que está en juego: una inversión de 860 millones que traerá 8.000 puestos de trabajo y que afecta a un terreno 100% sin ningún valor forestal. Decir lo contrario, afirma, es "hacer demagogia" y pide altura de miras a los dirigentes de la Conselleria.

Pero Compromís per Paterna asegura que Sagredo dió el sí al proyecto sin consultar a los técnicos municipales. Además, los exsocios de Sagredo en el equipo municipal, afirman que el proyecto que ahora ha provocado dudas en la conselleria es sensiblemente peor que el primero. Que parece hecho en cuatro tardes. Al tiempo acusan a Sagredo de poner sobre la mesa un supuesto número de puestos de trabajo cada vez diferente en virtud a un pacto, un cheque en blanco, con el promotor.

La promotora se defiende

Por su parte, la empresa promotora del proyecto ha pedido amparo y mediación ante el consell al presidente de la patronal autonómica CEV Salvador Navarro. En un comunicado los promotores del proyecto insisten en la inseguridad jurídica en la que se encuentra el desarrollo del gran centro comercial y de ocio. Insisten en que el Consell legisla de manera arbitraria y no tiene en cuenta el enorme beneficio social y económico del proyecto.

Al tiempo, Intu Mediterráneo lamenta las trabas y zancadillas que vienen sufriendo desde la presentación del proyecto con informes desfavorables superando incluso sus competencias (en materia de regulación del sector del ocio) que ponen en solfa más de 50 informes favorables de diferentes entidades contraviniendo "los principales pilares jurídicos de cualquier estado de derecho".

Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ya ha expresado su apoyo a los promotores de Intu Mediterrani. La patronal asegura que "la Comunitat no puede desaprovechar inversiones de esta magnitud, por la riqueza y por el número de puestos de trabajo que genera, ambos necesarios para el progreso económico y social de nuestra Comunidad".

Además, aseguran que seguirán trabajando para que el proyecto, con las adaptaciones requeridas, sea considerado nuevamente por el Consell. Por último, han añadido que "son necesarias políticas que fomenten la inversión extranjera en un marco de estabilidad y seguridad jurídica",

El procedimiento sigue abierto

La Conselleria de Medio Ambiente ha comunicado al Ayuntamiento de Paterna que es probable que no se admita la propuesta de reordenación presentada por el promotor al proceso de evaluación ambiental. En caso de no admitirse, no se evaluaría.

Medio Ambiente sostiene que, según la LOTUP, no se puede aceptar la solicitud de la compañía porque ya existe un pronunciamiento ambiental desfavorable en un plan análogo al que ahora se ha presentado.

En cualquier caso, fuentes de la Conselleria aclaran a la SER que el procedimiento sigue abierto, que se abre ahora un trámite de audiencia previa a la resolución final, para que el Ayuntamiento alegue antes de emitir una resolución definitiva.