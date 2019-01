El alcalde insta a evitar la alarma social y recuerda que los disparos al aire llevan "muchos años"

"Valladolid es la quinta ciudad más segura del país". Ésta es la premisa esgrimida por Óscar Puente para reclamar responsabilidad ante los problemas de convivencia y seguridad ciudadana derivados de los sucesos registrados los dos últimos días del año en Las Viudas y en Pajarillos.

La llamada del alcalde de Valladolid implícitamente se dirige a las organizaciones que han provocado la alarma social al difundir y mezclar episodios sin confirmar y sin ninguna vinculación. En este caso Óscar Puente incluye al Sindicato de la Policía Municipal, SPPM, que difundió el mensaje en las redes sociales sobre el hostigamiento que habían sufrido los agentes policiales en la plaza Jaramiel por parte de 200 vecinos. Un hecho que no consta en ningún acta de la Policía Municipal ni la Policía Nacional. Para el alcalde vallisoletano la difusión de esta versión es un hecho "muy grave " si se confirma la falsedad en la investigación interna.

Y el mensaje explícito se centra en el PP y Ciudadanos por utilizar de forma partidista este problema a pesar de los riesgos que implica su análisis en público: "Están a la caza del Vox y del voto de Vox ". El regidor vallisoletano contrapuso la responsabilidad del PSOE cuando está en la oposición con la actitud de "la derecha".

El alcalde desveló que los disparos al aire registrados en Delicias y en Pajarillos no es algo inédito: ."Por desgracia no es la primera vez que en el barrio de Las Viudas o en el 29 de Octubre se dispara en Nochevieja. No es que sea la primera, es que se ha producido durante muchos años"

Y ante esta realidad Óscar Puente abogó por medidas integrales de carácter social en las que se involucren todas las asociaciones y colectivos representantivos.