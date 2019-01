Blázquez: "Serán los alcaldes de Vigo y Pontevedra los que decidan dónde jugará España y dónde será la final".

Vigo y Pontevedra serán las sedes del Mundial Junior de Balonmano del 23 de julio al 4 de agosto. Un Mundial Junior que la IHF cuida y mima con esmero. Han sido ya 2 las visitas e inspecciones que han realizado tanto el vicepresidente de la IHF, Miguel Roca como Per Bertelsen directivo y presidente de la Federación Danesa de Balonmano, para supervisar las dos sedes. Inspecciones de pabellones y también de infraestructuras hotelera y de comunicaciones. Estas últimas han recibido el okey sin problemas por la oferta hotelera suficiente para cubrir las necesidades, así como también por la proximidad entre ambas ciudades y la facilidad de viajar en tren o en autobús. Con respecto a la inspección del Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra e As Travesas, hubo pequeñas reformas y mejoras que solicitó en su informe Per Bertelsen y que ya hay compromiso de resolver. Mejoras como por ejemplo en el aire acondicionado y la ventilación de los pabellones. El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, se pasó por el tiempo de Hoy por Hoy Vigo para hablar de los pasos que quedan para poder perfilar el Mundial de Vigo y Pontevedra. Queda una inspección, el sorteo de grupos y algo que el presidente ha dejado en manos de los dos Concellos: dónde jugará España la primera fase y dónde se jugará la final del Mundial.

