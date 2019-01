Protestas en la concesionaria de limpieza de colegios públicos

Los trabajadores de la concesionaria de limpieza de colegios públicos de Vigo no descartan ir a la huelga en el mes de febrero si la concesionaria, Mantelnor, no readmite a un trabajador despedido. De momento, y como medida de presión han empezado a concentrarse frente a las instalaciones de la concesionaria, y lo harán todos los miércoles de este mes de enero, pero si no se produce la readmisión anuncian medidas más drásticas. Aseguran que no había motivos para el despido de este trabajador, al que la empresa echó en noviembre alegando razones disciplinarias. Sin embargo no se había abierto ningún expediente contra él ni impuesto ningún tipo de falta. Creen que el motivo es otro, y es que era el cabeza de lista de CCOO para las elecciones sindicales que tendrán lugar en febrero.

Seguir leyendo