Las farmacias exigen un modelo sostenible para seguir abiertas en el medio rural

Los farmacéuticos aragoneses piden un modelo más sostenible que permita mantener las oficinas en el medio rural y culpan a los bajos precios de los medicamentos de la difícil situación del sector ya que son muchos los que cuestan menos de un euro. El pasado año cerró la farmacia de Villarroya de la Sierra (comarca de Calatayud) y están pendientes de cierre Aguilón (comarca de Cariñena) y Salvatierra de Esca (Jacetania).

El envejecimiento de la población y la cronificación de las enfermedades, dos argumentos para el incremento de la facturación en las farmacias chocan con los precios de los medicamentos que cada vez son más bajos, señala el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Ramón Jordán.

Esta situación está provocando que peligre la supervivencia de las farmacias en pequeñas poblaciones, pasando así al establecimiento de botiquines que dependen de las poblacíones donde sí hay farmacia. La situación está provocando algo que cada vez resulta más habitual, la falta de medicamentos. "Estamos empezando a ver, y no digo que sea esa la única razón, desabastecimientos" de los que "no son culpables ni los almacenes de distribución ni las unidades de farmacia sino el propio sistema, que incita a que no se distribuyan a través del canal de España", según asegura Ramón Jordán.

La razón es clara y es que "hay un diferencial de precios del medicamento en España y en otros países de Europa que es tan grande en algunos casos que los laboratorios están empezando a plantear el hecho de en qué canal lo distribuyen, si es en España o si es en otros países", continúan-

El gasto en Aragón

El gasto farmacéutico en Aragón en 2018 creció 12 millones de euros, una subida controlada que se sitúa por debajo de la media española. Hasta finales de noviembre el incremento era del 2,5 %, mientras en la media del país es del 3 %. El gasto farmacéutico tiene necesariamente que crecer por la mayor esperanza de vida y los avances médicos que han hecho que enfermedades mortales sean ahora crónicas. Los farmacéuticos piden revisar el modelo y "tenemos que encontrar entre todos un equilibrio entre un precio razonable del medicamento para la sostenibilidad del sistema sanitario" pero "si queremos una oficina de farmacia en cada uno de los rincones de la geografía aragonesa y española tendremos que velar por la sostenibilidad de estas farmacias".

El gasto en Aragón se está comportando según lo esperado y se nota cierta estabilidad debido, según Jordán, a que el Gobierno de Aragón está pagando puntualmente y cada mes lo que facturan. 12 millones más hemos gastado en 2018, las farmacias revierten un tanto por ciento del gasto total establecido por ley desde el año 2000. El pasado año fue de 25 millones de euros.