Vox y PP acercan posturas

La comisión política encabezada por los líderes de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, se reúne este miércoles en Sevilla para cerrar el acuerdo sobre la estructura del posible Gobierno PP-Cs, como último paso para que la formación naranja apoye la investidura de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.



No obstante, no deben olvidar que los populares necesitan de los votos de Vox, es condición indispensable. De hecho, ayer, los secretarios generales de ambas formaciones, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, mantuvieron un encuentro en Madrid para abordar dicha cuestión donde Vox entregó un documento con sus propuestas, una lista que el PP ha tachado de "inaceptable" en la que se incluye renunciar a las competencias de Educación, Sanidad y Justicia, derogar leyes de género y de memoria histórica y que el Día de Andalucía pase del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista. También reclama expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales, así como quitar ayudas a comunidades islámicas y asociaciones feministas, y reducir Canal Sur a sólo un canal y con la mitad de presupuesto. Al no haber alcanzado un acuerdo hoy se vuelven a reunir y desde el seno de Vox aseguran que "las medidas son negociables".



Y mientras tanto, las negociaciones sobre la nueva estructura del Gobierno coincidirán prácticamente con la ronda de consultas con los cinco grupos parlamentarios, PSOE-A, PP-A, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox, que desarrollará este jueves de enero la presidenta del Parlamento con objeto de poder realizar la propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta de cara al debate de investidura, que se celebrará, con toda probabilidad, la semana que viene.