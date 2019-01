Giménez: "Estoy viviendo mi mejor temporada"

El mejor año de Álvaro Giménez. El Pichichi del Almería suma siete goles, superando así su mejor cifra a nivel profesional, que eran seis. El ilicitano vivirá este domingo un partido especial en Santo Domingo, ya que durante dos temporadas defendió la camiseta del Alcorcón. El delantero pasó por sala de prensa tras el entrenamiento y reconoció que es uno de los campos más difíciles para los visitantes, si bien el Almería llega en el mejor momento del curso al feudo amarillo: “No es una afición que apriete mucho, ni el campo es tan pequeño como parece. Sin embargo, a todos les cuesta ganar allí y afrontamos este desplazamiento con ilusión”.

El Alcorcón marca el Play Off con 34 puntos, seis más que los rojiblancos. Esta situación no genera presión en el vestuario, y es que Álvaro cree que pueden permitirse el lujo de ser ambiciosos si mantienen la regularidad: “Claro que soñamos con el Play Off, pero hay que ser realistas. El Almería no ha tenido años tranquilos últimamente y debemos hacer los cincuenta puntos antes de mirar a otras cosas”.

Aunque el Alcorcón lleve un empate y cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, Álvaro Giménez conoce bien la casa alfarera y entiende que “no es casualidad” la gran campaña que vienen realizando con Cristóbal Parralo en el banquillo. De ganar el Almería se acercaría a tres de la promoción, pero ningún resultado será definitivo: “Si no ganas, aún quedarán muchos partidos. No creo que vaya a ser un partido decisivo, aunque sí es cierto que si sumamos nos acercaremos”.

En forma

Es su mejor curso a nivel goleador y no esconde que ha crecido más como jugador desde que llegó al Almería. Junto a su mejor socio en el campo, Juan Carlos Real, la figura de Álvaro Giménez cobra protagonismo con el paso de la Liga. Se marcó como reto alcanzar quince goles y va dando los pasos adecuados. Con siete, cree que puede ser el año clave para explotar como profesional: “Me da moral, confianza. Todavía queda media temporada para seguir ampliando la renta. Cada año me noto mejor futbolista y quizá es en el Almería donde más cómodo me estoy encontrando”. Quiso agradecer a la grada rojiblanca el apoyo que le viene mostrando desde el inicio de competición: “La afición, después de las últimas temporadas, quería gente con trabajo, que se dejara todo por el Almería, y lo estamos haciendo todos”.