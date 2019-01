Los mayores de Parla, todavía sin tarjeta de transporte

Desde mediados de noviembre una avería informática dejó inutilizado este sistema de renovaciones que usan 6.000 mayores, jubilados y pensionistas, muchos de los cuales se han quedado sin ese título que permitía acceder a los transportes municipales, autobuses y tranvía, por solo doce euros al año.

El programa informático sigue inactivo y de hecho el Ayuntamiento ha contratado una nueva empresa que explore las posibilidades de recuperar los datos, ya que la creación de un nuevo sistema tendría un coste de hasta 700.000 euros, según fuentes del consistorio.

En un primer momento se intentó crear una tarjeta provisional a la que el Consorcio Regional de Transportes no se opuso, si bien la empresa que gestiona el Tranvía argumentó que al no poder contabilizar los viajeros con dicho título no se harían cargo de seguro de accidentes vinculado a él, por lo que según fuentes municipales se declinó dicha opción.

En la actualidad se anima a los jubilados y pensionistas a que tramiten la tarjeta de transportes de la Comunidad de Madrid para después buscar un acuerdo con el Ayuntamiento para mantener las ventajas de las que disponían hasta ahora, si bien dicha posibilidad debe ser analizada junto al Consorcio Regional.