La Juventud abrirá la próxima semana

La próxima semana se reabre el complejo deportivo de la Juventud tras un mes cerrado para resolver unos problemas de filtraciones que habían generado óxido. Además se ha aprovechado para cambiar las baldosas y mejorar los vestuarios. El concejal de Deportes, Ángel Hernández, lamenta que “han durado más de lo que teníamos previsto”.

A pesar de que hace apenas dos años que se abrieron estas nuevas instalaciones deportivas, el concejal de deportes no entra a valorar si el problema es que las obras no se hicieron correctamente. “No sé si es habitual que se produzcan problemas tan pronto pero aquí los había por el propio uso pero es una instalación muy compleja con un spa que tiene temperaturas muy elevadas”, ha explicado el edil.

Desde Sorian@s, Luis Alberto Romero, ha advertido que las obras no han sido solo de mejora, sino que se había producido una situación realmente problemática con la aparición de óxido como consecuencia de las filtraciones. “Se filtró a la estructura metálica y han salido humedades y óxidos y eso es grave”, advierte. También recuerda que tiene más deficiencias porque “ha habido que sustituir las baldosas porque eran resbaladizas y los vestuarios siguen siendo pequeños”.

Aún los técnicos están valorando si las obras entran en garantía. Además, en estos dos años, las canchas no se han puesto en servicio porque no están equipadas. Ángel Hernández ha avanzado a la Cadena Ser que se sacarán a licitación en el primer trimestre del año