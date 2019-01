Toledo, como epicentro del AVE a Portugal

Satisfacción en el Ayuntamiento de Toledo, después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, confirmase ayer que el AVE a Portugal, Extremadura y Talavera de la Reina, pasará por la capital.

La alcaldesa, Milagros Tolón, ha asegurado que llevan meses reuniéndose con el ministerio para trabajar en el proyecto que será un gran espaldarazo para la ciudad. Dice que de esta manera, "Toledo se convierte en el centro neurálgico de la comunicación" haciendo que "haya muchas perspectivas de futuro. Añade, que también se está trabajando en el tren de mercancías.

Nuevo trasvase, mala noticia

Menos satisfecha se ha mostrado la alcaldesa con el nuevo trasvase del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos para este mes de enero.

Milagros Tolón asegura que es una situación que "no se puede sostener" porque el trasvase se aprobó en el siglo XX "en unas condiciones que no son las mismas, ni climatológicas ni políticas". Por último, añade que "va a alzar la voz" para decir 'No' al trasvase y aunque en el Gobierno de España este su mismo partido político, el PSOE.

Ampliación Biblioteca Azucaica

Declaraciones de la alcaldesa, durante su visita a la Biblioteca Municipal de Azucaica que ha duplicado sus instalaciones utilizando el antiguo centro de salud del barrio. Milagros Tolón ha anunciado que también se van a renovar las bibliotecas del Polígono y de Santa Bárbara.