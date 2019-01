VOX se plantea eliminar el "Instituto de la Mujer" en Castilla-La Mancha

José Luis Sánchez, coordinador de VOX en Toledo ha visitado el programa "Hoy por Hoy Toledo" de la SER, donde ha analizado, en una extensa entrevista, las claves del polémico ideario de su formación y las medidas concretas que estarían dispuestos a implantar en Castilla-La Mancha y Toledo de llegar a alcanzar representación, tal y como auguran las encuestas.

Sánchez, ha asegurado que VOX no es una formación de extrema derecha, ni de derechas siquiera, sino "Un proyecto social de ciudadanos católicos y muy patriotas que se hacen eco de los mensajes y peticiones de los ciudadanos de la calle y que en absoluto podrían considerarse machistas ni xenófobos".

Y precisamente, en referencia a lo ocurrido en Andalucía, y preguntado por si trasladaría a Castilla-La Mancha algunas de las polémicas propuestas que ha realizado su formación al PP para que éste logre la presidencia en esa comunidad, y que pasarían por la eliminación de subvenciones a organizaciones feministas, de ayuda a inmigrantes, o de colectivos LGTBI, e incluso a la eliminación del Instituto de la Mujer, el líder de VOX ha sido claro en la respuesta: "Que el 2,98% de un presupuesto vaya a parar a la mujer en Andalucía es vergonzoso...el dinero debe ir a quien lo necesita y no a los chiringuitos que se extienden por toda España...En Vox queremos una ley de protección intrafamiliar, por mucha risa que les de a los progres, en la que se endurezcan las penas en caso de agresiones."

José Luis Sánchez no cree, no obstante, que vivamos en una sociedad machista, a pesar de que el 95 por ciento de las muertes por agresión en el ámbito doméstico sean de mujeres y casi la totalidad de las agresiones sexuales, y tampoco considera necesaria la educación en igualdad para evitar llegar a estas agresiones o muertes..."¿Que educación, la de las "chocho-charlas" de Andalucía que no funcionan?", ha replicado.

Sánchez, cree además que su formación dará una gran sorpresa en las próximas elecciones en la región, con una representación mayor de la esperada, gracias a los votantes desencantados de Podemos, aunque aún no hay candidato decidido por VOX : "Depende del partido nacional, puntualiza. Aquí somos un ejército y obedecemos órdenes y aún no hay una decisión formal".

Escucha aquí la entrevista completa.