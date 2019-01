Preocupación entre los vecinos de los Llanos del Águila por el posible realojo en este barrio de 19 familias de 'Las 600'

Vecinos de los barrios Llanos del Águila, de Cañicas e, incluso, de Industria aseguran estar preocupados por el anuncio del Ayuntamiento de Albacete del posible realojo de 19 familias del barrio de La Milagrosa al edificio de los Peones Camineros, entre la calle Casas Ibáñez y la carretera de Madrid. El concejal de Urbanismo explicó hace unos días a esta redacción que, tras quedar desierto un contrato público para comprar 19 viviendas y realojar a estas familias de las conocidas como 'Casas de la Renfe', van a comprar al Ministerio de Administraciones Públicas estas 19 viviendas en los Peones Camineros, para realojar de forma temporal a estas familias de 'Las 600'.

El pasado 3 de enero representantes de los vecinos de Llanos del Águila se reunieron con la portavoz del equipo de gobierno y el concejal de Urbanismo, que les explicaron que estas 19 viviendas podrían destinarse a las familias de La Milagrosa o a mujeres víctimas de violencia machista. Pero tras el anuncio del concejal de Urbanismo a esta redacción, este miércoles se han reunido los vecinos, alarmados por los realojos. Este mismo jueves han comenzado a recoger firmas y aseguran llevar cerca de mil.

Juan Luis Martínez, presidente del barrio de Los Llanos del Águila, apunta que desde el Ayuntamiento les explicaron que los realojos no serían inmediatos. Este jueves se reunen con el alcalde y el concejal de Urbanismo.

El Grupo Socialista ha denunciado "mentiras y despropósitos en la política urbanística del equipo de gobierno". El portavoz, Modesto Belinchón, ha pedido al alcalde "que paralice estos traslados, que han generado alarma social e incertidumbre". Belinchón habla de traslados y no realojos. Y los ha calificado de indignos, para las familias de La Milagrosa y los de Llanos del Águila. El portavoz socialista cree que ha habido falta de integración y de medidas educativas, al haber menores en estas familias. Critica que el "supuesto plan de realojo lo realice el concejal de Urbanismo y no de Asuntos Sociales". Cree que el alcalde no está interesado en mejorar la calidad de vida de estos vecinos, sino de gastar las subvenciones de esta iniciativa. Y ha pedido la puesta en marcha de un plan de vivienda.