El Gran Wyoming y los Insolventes, rock de ayer y hoy

El polifacético artista José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming junto Miguel Ángel Ariza, Luis de Diego y José Alberto Solís (Los Insolventes) formaron un proyecto que arrancó hace 10 años de forma casual, cuando en un bar de Madrid donde estaba tocando la banda, el Tío Wyo, como también se le conoce, se acercó a ellos y de forma improvisada se arrancó a cantar unos temas. El dueño del local les preparó una ‘jam session’ juntos. “Yo les sacaba veintitantos años a los chavales. Montamos un repertorio para tocar un fin de semana y hemos ido empalmando un bar tras otro y de eso hace ya diez años” nos decía el Wyoming.

En sus conciertos rescatan auténticos clásicos del rock de ayer y de hoy. En este recorrido musical, según nos decía el cantante, se repasará lo mejor del blues y del rock desde los 50 hasta nuestros días. “Canciones con las que nos han educado. Americanos, ingleses y españoles… alemanes no tenemos nada, no nos quedan” nos decía con cierto sentido del humor.

Llevamos 10 años sin parar. Yo creo que deberíamos entar en el libro Guinnes, porque giras de 10 años ininterrumpidas, no sé... no me suenan”.