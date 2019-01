Se presume una Asamblea de la Arandina tensa e intensa

La Arandina rinde cuentas a sus socios. Esta tarde a partir de las 20 horas en una de las salas del Centro Cultural Caja de Burgos. Asamblea que pretende aprobar unos Estatutos que casi nadie conoce. Es decir, se pretende un acto de fe por patrte de quienes, precisamente mucho crédito no tienen. Aprobar cuentas de la pasada temporada que deben cerrar un ejercicio con superávit que no justifica mucho el cese de quien lo lideró, aprobar el presupuesto de la presente temporada que ya se encuentra en su punto intermedio. Un fiel reflejo de la inestabilidad institucional de un club que, deportivamente, da un ejemplo que no tiene en su departamento de gestión.

Sergio González ha presentado una solicitud al club para que esta tarde, dentro del análisis económico de la Arandina "se presenten los justificantes de ingreso de los compromisos económicos y contractuales que adquirió el presidente de club en concepto de publicidad y que no constan como pagados desde la temporada 2014/2015". Lo expresa así el exdirectivo de la Arandina que asegura que el presidente del club se negaba a pagar "porque otras empresas que tenían publicidad más visible o grande pagaban menos pero no reconocía que él tenía muchos más espacios publicitarios contratados".