El regidor de Benuza asume alteraciones del censo electoral que "no puede controlar"

Benuza, Carucedo y la pedanía de Valtuille de Arriba en Villafranca del Bierzo, son los puntos sobre los que se ha abierto una investigación del censo electoral de León tras constatar el aumento "dudoso" de habitantes durante el último año, previo a las elecciones de 2019.

El caso de Benuza es el más significativo, con un incremento de 42 habitantes en once meses, lo que ha permitido al ayuntamiento pasar de 460 a 502 censados a noviembre de 2018.

El propio alcalde, Agapito Encina, reconoce que es una consecuencia de cada año electoral. "Siempre pasa lo mismo, hemos llegado a tener hasta mil habitantes y después desaparecen", asume. Pero Encina se siente "impotente" para poder demostrar que se trata de personas que buscan un beneficio electoral. "Yo no tengo policías, aquí va un operario municipal a ver si están en casa o no y si no están se refleja y si están, también". Es más, el regidor reprocha al censo que intente obligar a los alcaldes de municipios pequeños como el suyo a firmar la certificación, algo asegura, a lo que se niega. "Yo no so y quien para decir si viven o no aquí. Sí que hemos incluso comprobado que alguna mujer que se ha censado tiene hijos menores censados en otro municipio, pero yo no soy quién para saber si ella vive o no aquí".

Así las cosas, el regidor socialista cree que quien tiene la última palabra será el INE "que es quien debe validar o no las incorporaciones al censo y el que debe decidir", concluye.

En el caso de Carucedo, ayuntamiento también socialista, el censo ha crecido en cinco personas.