Cervera: "Pensamos que podemos dar una vuelta de tuerca y eso no podemos"

El entrenador del Cádiz sigue contundente en su mensaje. Cervera, tras el calentón de la derrota del equipo amarillo ante Osasuna. Días después, el míster sigue pensando y afirmando los defectos que en caliente vio a su equipo durante el partido pasado. "El partido de Pamplona no me gustó nada. Entrenamos bien , pero en competición no me gustó. Ahora jugamos en casa y esperemos que sea diferente. Cuando tenemos tantos manos a manos eso no me gusta", dice el entrenador dando algunas de las claves de la derrota.

Cervera seguía valorando el partido y daba mérito a los navarros, pero responsabiliza a sus jugadores. "El rival tuvo virtudes, pero hubo un fallo de concepto. Pensamos que podemos dar una vuelta de tuerca y eso no lo podemos hacer", dice el entrenador cadista mientras añade que "les faltó robar".

Reconoce el entrenador que esto ya le pasó "en Mallorca, en Extremadura. Queremos jugar a otra cosa que no podemos. Esos partidos son más perdedores que ganadores".

Preguntado sobre la forma de jugar el entrenador matiza que "el contraataque es una propuesta y defender también es propuesta".

Con el mercado de invierno abierto el míster reconoce que espera que los fichajes lleguen cuanto antes. Asegura que hay una lista de jugadores con la que se está trabajando, pero que no se han cerrado sus llegadas, además prioriza en la llegada de los extremos. "Cuando hago la alineación solo tengo dos extremos".