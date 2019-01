Lacalle es un 'buey viejo' y el PSOE el 'tonto útil' en la política municipal

'La virtud del centro es poder pactar con todos', afirma la portavoz municipal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, que no descarta negociar el gobierno con el PP en la próxima corporación, si el reparto de fuerzas lo exige, a pesar de la mala relación que han mantenido en la actual legislatura y que aún no ha decidido si será candidata. Bañeres sopesa dedicarse de lleno a la política municipal pero tiene la necesidad de mantener su profesión como abogada. Nadie le guarda el puesto como a los funcionarios, dice, mientras se lo piensa hasta primeros de febrero, cuando se prevén las primarias locales. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos acusa a Javier Lacalle de carecer de proyecto para la ciudad y recuerda que se comprometió, en el pacto del la víspera de Reyes de 2017, a no estar más de dos mandatos en la alcaldía, aunque se ha visto forzado a presentarse de nuevo. 'Con bueyes viejos no se puede arar', cita Gloria Bañeres al refranero castellano para calificar a Lacalle como candidato una vez más. Al grupo socialista lo considera el 'tonto útil del PP' en esta legisaltura y le acusa de haberse vendido por salir en las fotos de las muchas obras que se han hecho, no siempre necesarias.

Lo que han ocultado PP y PSOE en esta legislatura, según la portavoz de Ciudadanos, es la deficiente gestión de los servicios públicos, las irregularidades en la contratación, los costes añadidos en las obras públicas, el escaso nivel de transparencia o la falta de avances en la administración electrónica. Ciudadanos defiende su papel en este mandato, con 'propuestas útiles para los burgaleses' refrendadas por el pleno, en su mayoría incumplidas por el equipo de gobierno. Favoreciendo los planes de movilidad, la Sociedad de promoción, el plan de mayores, los distritos o los presupuestos participativos. Creen que ese trabajo les reportará muchos más concejales en la corporación que salga de las elecciones del 26 de mayo.