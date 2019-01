Carles Gil: del once a la grada

Carles Gil es el gran señalado tras la convocatoria que este jueves facilitó Natxo González. El técnico vitoriano dejó fuera de la lista de 20 jugadores al mediapunta valenciano. Tras ser titular ante el Lugo, y estar presente en prácticamente todas las citaciones del Dépor, Gil se queda en tierra y no viaja a Mallorca. Pasa así del once a la grada en menos de una semana. Su lugar en el enganche lo cogerá Carlos Fernández. Gil es el nombre propio de la última lista de la primera vuelta para el Deportivo.

Si Gil se queda en A Coruña, en el lado contrario encontramos a Christian Santos. Fuera de las últimas tres convocatorias, el venezolano vuelve a contar para Natxo González y todo apunta a que pasará la criba final para estar entre los 18 jugadores con los que cuente finalmente el entrenador para el duelo de Son Moix. La titularidad para los tres arietes (Carlos Fernández, Borja Valle y Quique González) hará que el míster se quede sin recambio para el ataque si no convoca a Santos.

El resto de ausencias por motivos técnicos en la lista para enfrentarse al Mallorca son Sebastián Dubarbier y Gerard Valentín. Ambos vuelven a no contar para el cuerpo técnico. La única baja por lesión es la de Pedro Sánchez. Una jornada más, el ex del Granada no se recupera a tiempo y se perderá otro duelo.