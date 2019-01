... he ido de rebajas

Yo nunca he ido a las rebajas, ya está, ya lo he dicho, y eso que ahora es más difícil ir a comprar y que no estén de rebajas, ¿eh? Que si entre rebajas adelantadas, luego las de verano, el Black Friday, el Cibermonday y tal y cual, se está más tiempo de rebajas que sin rebajar. Yo voto casi porque anuncien a bombo y platillo cuándo no se está de rebajas, así por lo menos podemos valorar el precio de las cosas.

Además, esto de las rebajas tan omnipresentes se está notando en el pequeño comercio, que no pueden seguir el ritmo de las grandes superficies. Ay, me encanta esto de decir "grandes superficies", o mejor, grandes almacenes, porque ya saben, cuando decimos "grandes almacenes", y díganlo conmigo en voz alta, nos estamos refiriendo a... efectivamente.

Pues voy a ejercer un poco de Grinch de las rebajas, porque no es oro todo lo que reluce, según un artículo del Huffington Post, hay varios trucos para vendernos la moto, sobre todo si estamos en un concesionario de vehículos de dos ruedas. Por ejemplo, el caso de la rebajita del céntimo, esa camiseta que costaba 10 euros y ahora 9,99. Otro truco que usan, que haya un caos de orden de tal manera que se mezclan los productos de temporada con los rebajados. La música, la música verán que es más animada que de costumbre, salvo en Bershka, que ahí más "chunda chunda" ya no se podía. La figura del infiltrado, Facua ha denunciado que algunas empresas contratan a gente externa para que empiecen a exaltar las bondades de los productos. "Oh un Lladró precioso y rebajado al 90%" No cuela, el 90% puede que sea cierto, pero ¿un Lladró precioso? Anda ya".

Resumiendo, que si van de rebajas, háganlo con calma, fijándose bien, comprando lo necesario y para no dejarse llevar por la música marchosa lleven sus auriculares con su propia música o incluso la radio, por ejemplo, así, al azar, Radio Coruña Cadena Ser.