De los Toyos reconoce que Errebal "desgasta al alcalde y al equipo de gobierno"

El alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos (PSE-EE) reconoce que el proyecto de Errebal “desgasta al alcalde y al equipo de gobierno” y asegura que, una vez retomado el proyecto, los plazos van a depender del número de empresas que presenten ofertas tras la publicación de la licitación. Según el primer edil eibarrés, una vez adjudicada la obra, en el plazo de un mes se iniciarán los trabajos que abordarán la parte del proyecto no ejecutada por Dragados. Nos lo ha contado en ‘Hoy por hoy Eibar’.

De los Toyos, por otro lado, ha señalado que espera que el Presupuesto Municipal de Eibar sea aprobado en pleno a lo largo del presente mes de enero, remarcando que es el EAJ-PNV la fuerza política de la oposición con la que hay “posibilidades reales” de llegar a acuerdos.

Además, el regidor eibarrés ha reconocido tener la sensación de que si el gobierno municipal no fuera socialista podría contar con servicios con los que no cuenta actualmente. Tras enviar una carta a la Consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, en la que De los Toyos se mostraba sorprendido por la elección de Mendaro, y no Eibar, como sede del consorcio Tecnológico, el alcalde ha señalado que le ha llamado “muchísimo la atención que a una carta que he mandado al Gobierno Vasco me conteste la junta local del PNV”. Para Miguel de los Toyos, todos los partidos “tenemos que ser capaces de estar por encima de nuestras siglas cuando hablamos de Eibar”.

Por otro lado, en relación a la celebración de las Elecciones Municipal este mismo año, quien es candidato del PSE-EE a la reelección como alcalde ha afirmado que su partido está trabajando en la elaboración de la candidatura, si bien ha añadido que “vamos a mantener la columna vertebral de un equipo”, aunque se introducirá “algún cambio”.