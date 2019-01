Madres y padres de Loja y sus pedanías exigen más médicos en la unidad de pediatría del hospital comarcal. Según denuncian, actualmente solo existe una sanitaria especializada "con reducción de jornada" cuando, explica la portavoz Conchi Pérez, "debería de haber al menos tres".

Según han explicado a Radio Granada, la delegación de Salud responde que "no hay pediatras disponibles en la bolsa", un problema que no es exclusivo de esta especialidad. No hay pediatras del mismo modo que no hay médicos disponibles de otras especialidades porque la mayoría se está yendo a otras comunidades.

Así lo reconoció en Radio Granada el presidente del colegio de Médicos, Jorge Fernández, hace varias semanas. Los contratos al 75% que durante años han soportado los sanitarios, contratos de mes en mes, con condiciones económicas y laborales inferiores a las ofrecidas por otras comunidades autónomas por las que optan los médicos, han hecho mella en el sector público.

Mientras tanto, los niños Loja y la comarca, según Conchi Pérez, acuden a menudo a urgencias a Granada capital porque no hay servicio de pediatría disponible.

"Tenemos que hacer más de cien kilómetros y acudir al servico de urgencias por enfermedades que se agraven por no tener en Loja un servicio de atención primaria para niños", según la portavoz de la plataforma.