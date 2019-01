"Quiero un proyecto serio y la Cultural lo es"

La llegada de Dioni Villalba incrementa la expectación sobre las aspiraciones de la Cultural, que ha sido capaz de juntar en su plantilla a dos delanteros contrastados. El malagueño se decantó porque "quiero un proyecto serio y este lo es. La Cultural es un grande con muchas expectativas", aseguró en su presentación oficial a unas horas de su primera toma de contacto con el grupo y a unos días del posible estreno, si los papeles y su estado físico lo permiten.

Dioni y Felipe Llamazares, durante el acto de presentación / Cultural y Deportiva Leonesa

"Terminé en Polonia el 21 de diciembre y, aunque hice algo en Málaga, fisicamente no estoy en mi mejor momento". reconoce Dioni, que analizó la nueva coyuntura en el ataque del cuadro blanco. De estar huérfano de efectivos a tener en nómina a dos de los mejores goleadores de la categoría en los últimos años. "No sé si el míster jugará con dosa arriba. Aridane está jugando bien y haciendo goles y ya se verá. En mi carrera he jugado de todo, media punta, en la delantera o en banda...Con dos arriba me siento cómodo, pero me ponga donde me ponga intentaré hacerlo lo mejor posible". No es la primera vez que pisa un vestuario plagado de futbolistas de renombre y no todos tienen cabida en las alineaciones. Opina Dioni que "los egos son difíciles, pero aquí han hecho una plantilla con buenas personas. Lo importante para conseguir los objetivos es que los que no juegan también empujen al resto".

Por su parte, Felipe Llamazares destacó la insistencia del club en el futbolista andaluz al que definió como "un jugador importante para una plantilla importante con jugadores importantes y viene a sumar". El director general huye de personalismos en la gestión de los fichajes y aseguró que, a pesar del perfil económico alto de la entidad leonesa, "la gente sabe donde están los límites. Queremos conseguir los obejtivos, pero no podemos tirar la casa por la ventana".