Losada pide al PP que "sea firme" contra Vox tras ser denunciados 21 casos de violencia de género en lo que va de año

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha concretado este miércoles en Lugo que en lo que va de año han sido denunciados 21 casos de violencia de género en la Comunidad gallega y ha pedido al PP que "sea firme" frente a Vox.

Al respecto, ha recordado que "el año pasado se han asesinado a 47 mujeres, de ellas tres en Galicia, y además se han realizado cerca de 5.000 denuncias en la Comunidad gallega de mujeres que han sufrido episodios de violencia de género".

"En estos días, iniciando el mes de enero, y ya hay 21 denuncias en Galicia. Es un problema real, no podemos poner ninguna duda de que las mujeres sufren violencia de género y que hay que proteger. Con todo lo que se ha hecho en todos estos años no hemos conseguido que 47 mujeres no hayan sido asesinadas, pero sabemos que hemos evitado que eso sucediese sobre miles de ellas", ha reflexionado Losada.

Además, el delegado del Gobierno ha incidido, con respecto a estas políticas que pone en duda Vox, en que "no puede haber un paso atrás, ni vale otro discurso que no sea el de la firmeza".

En esta línea, ha reclamado al PP que "sea firme" contra Vox. "Yo reclamo a Casado y a Feijóo firmeza absoluta y yo no encuentro esa contundencia en estos momentos y me preocupa", ha sostenido.

El también exalcalde de A Coruña ha llamado la atención "sobre las consecuencias para las personas y para la sociedad de los planteamientos de un partido de estas características".

"COMBATE A LA EXTREMA DERECHA"

"El combate a la extrema derecha hay que hacerlo con argumentos, ni atacando a Vox como un pit bull, ni dándole alas como un red bull. Lo vamos a resolver, y por desgracia el Partido Popular de Casado y de Feijóo es el red bull que da alas a Vox, porque el discurso complaciente y moldeable del PP de Casado a las exigencias de la extrema derecha hace mucho daño a nuestra sociedad", ha lamentado.

Javier Losada no ha ocultado que ve la irrupción de dicho partido de "extrema derecha" como una "mala noticia y solo hay una forma de combatir a un partido de ultraderecha, al discurso reaccionario y antisocial de un partido de extrema derecha solo se puede combatir con argumentos", ha concluido.