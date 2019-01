Médicos y enfermeros de atención primaria quieren ir a la huelga

La Plataforma de Centros de Salud de Madrid que conforman médicos, pediatras, enfermeros y personal no sanitario quiere convocar una huelga indefinida para denunciar el grado de deterioro al que los políticos madrileños han sometido a la atención primaria. En un comunicado al que ha tenido acceso la Cadena SER, enumeran una larga lista de agravios: los reiterados intentos de privatización de casi una treintena de centros de salud, disminución de plantilla, no sustitución de las ausencias por permisos y vacaciones, no sustitución de bajas y jubilaciones, reducciones de jornada, sometimiento a los intereses sanitarios y no sanitarios privados o el intento de reorganización del horario de los centros de salud que, aseguran, "pretende un cambio encubierto del modelo de atención primaria". Una lista interminable de ataques de la que culpan a los políticos a los que acusan de actuar "con saña e intención manifiesta de dañar el primer nivel asistencial". Asegura, además, que "no se vislumbra atisbo alguno de que esto vaya a cambiar a corto, medio y largo plazo".

Este puñado de profesionales sanitarios de la atención primaria madrileña llevan celebrando asambleas desde el pasado mes de diciembre y ha sido en la última, celebrada el miércoles 9 de enero, cuando se han puesto de acuerdo para dar este paso hacia adelante y pedir ayuda a los sindicatos para que sean ellos quienes promuevan esta huelga al tener la capacidad necesaria para convocarla. Les plantean un paro indefinido y, en su defecto, "de una duración inicial mínima de una semana".

Desde la plataforma exigen a sus representantes sindicales que se impliquen a fondo en la defensa del primer nivel asistencial, obviando diferencias y centrándose en lo que beneficie al conjunto de la atención primaria, a todos los trabajadores y a los pacientes y usuarios. "Necesitamos unos sindicatos fuertes y creíbles, de la misma forma que ellos necesitan de nuestro apoyo y confianza. En sus manos tienen ahora una gran responsabilidad y deben estar a la altura de lo que de ellos se espera", explican en el comunicado.