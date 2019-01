El SUP denuncia la retirada de 21 Policías Nacionales de la Comisaría de Motril

El Sindicato Unificado Policía (SUP) ha denunciado este jueves el descenso que sufrirá la plantilla de la comisaría de Motril desde finales del mes de Enero por la retirada del personal que fue asignado en comisión de servicios para reforzar los efectivos ante el aumento de la llegada de inmigrantes.

El secretario provincial del SUP, César Calín, ha asegurado que el Ministerio del Interior ha decidido retirar la comisión de servicio que tenían asignada temporalmente 21 policías para reforzar la plantilla de esta comisaría."Si bien en un primer momento estaban como refuerzo en la Operación Paso del Estrecho, una vez acabado el mismo se quedaron para reforzar la plantilla aante la masiva llegada de pateras que no han cesado en el último año y apoyar el servicio de prevención en la ciudad de Motril(y aún así son numerosas las ocasiones en las que no ha habido vehículos trabajando en la ciudad)" asegura Calim.

A pesar de reivindicar en numerosas ocasiones la falta de personal, ahora, insiste, "no solo no se aumenta sino que disminuye la plantilla".