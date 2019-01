Álex Corredera deja el Real Murcia; interesa Benja, del Elche

A falta de entradas, el Real Murcia es más noticia por las salidas. El último en marcharse y aligerar la cargada nómina del club ha sido Álex Corredera, que esta mañana ya no se ha presentado en la sesión de entrenamiento en Cobatillas junto al resto de compañeros. ya había salido públicamente que el futbolista interesaba al Valencia Mestalla, filial del Valencia que milita en el Grupo III de la Segunda B.

La entidad no puede firmar jugadores porque tiene bloqueados los derechos federativos al tener denuncias -lo normal es que arregle el problema cuando vaya a incorporar a algún futbolista que no sea de la cantera-, pero sí que rastrea el mercado para tratar de apuntalar algunas demarcaciones. Cómo Dani Aquino se quiere marchar y tener un jugador a disgusto puede ser contraproducente, lo que pretende la entidad es convertir su salida en dinero o como moneda de cambio, en el caso de que todas las partes queden satisfechas.

En el club murcianista gusta el ariete del Elche Benja, que no cuenta para Pacheta y el futbolista lo sabe. Pero la entidad grana no es la única que anda tras sus pasos y sí la que tiene menos dinero, aunque un posible as en la manga. Racing de Santander y Hércules también suspiran por el delantero catalán y han puesto más dinero encima de la mesa. Las bazas con que cuenta el director deportivo del Real Murcia, Pedro Cordero son dos. La más importante es la posibilidad de rentabilizar la posible salida de Dani Aquino, lo cual se vería endulzado por la relación que tiene con su hermano Jorge Cordero, director deportivo del Elche CF.