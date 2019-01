Por fin se acabaron las fiestas de navidad. Como siempre, son dos semanas dónde nos lo hemos comido y bebido todo, entregándonos a esta tarea con especial ahínco.

La verdad es que ha sido un placer observar las calles de Palencia llenas de gente a casi todas las horas. Las causas, a mí entender han sido dos: el clima que ha ayudado notablemente a que esto fuese así y el cómo han caído los días festivos. Sería bueno tener este ambiente durante todo el año, ya que la mayor parte del tiempo la ciudad mantiene un ritmo de supervivencia.

Ahora toca volver a la normalidad del día a día y es hora de poner en marcha los buenos propósitos que nos hicimos con la venida del nuevo año. Ojalá que se cumplan la mayoría de ellos, ya que supondrán cambios importantes en nuestras vidas e implicaran no caer en la rutina.

Yo creo que estos largos periodos intermedios entre épocas festivas son los que marcan la diferencia entre unos territorios y otros y entre unas personas y otras. Las ciudades más dinámicas lo son por la capacidad que tienen de generar actividades de todo tipo e índole a lo largo del año. Evidentemente, muchas lo tienen muy fácil, pues o tienen mucha población en su entorno o una climatología benigna o un desarrollo industrial notable o bien todas ellas.

El caso de Palencia no se ajusta a ninguno de esos parámetros, por lo que las posibilidades de caer en el tedio y el desánimo son muchas. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Está claro que el clima es el que es y que estamos en una provincia muy despoblada, así que lo único que nos queda es fomentar el desarrollo industrial. Para mí, esta es la pieza que puede provocar el cambio, pero como no soy experto en esta área no soy capaz de dar las soluciones precisas para resolver este enigma.

No obstante, a mi modesto entender, creo que una modificación en profundidad del Plan General de Ordenación Urbana, contar con el apoyo de una entidad de solvencia en la dinamización industrial y beneficios fiscales pueden ser un buen principio para la tarea. Si no, estaremos condenando a esta ciudad a permanecer en la senda actual, que supone menos empleo, menos comercio, menos autónomos y, sobre todo, menos población. En diez años hemos perdido más de cuatro mil habitantes, un 5% del censo y las alarmas continúan sin sonar.

Ahora que comienza el segundo trimestre del curso escolar, a mi alumnado le digo que aún pueden recuperar el tiempo perdido en el primer trimestre, que todos están capacitados para superar la asignatura sin problemas, que sólo depende de ellos. Claro que no les va a salir gratis, tienen que esforzarse y trabajar para lograr sus objetivos y no dejarlo todo para el final, ya que lo más probable es que fracasen.

En relación con la ciudad, está claro que hemos suspendido la primera evaluación, pero estamos a tiempo de poder sacar el curso adelante, con la misma receta que se aplica en el ámbito escolar, trabajo y esfuerzo, no sea que al final nos encontremos con una Palencia sin vida.