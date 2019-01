Los actos vandálicos de 2018 costaron a los palentinos más de 65.000 euros

Los actos vandálicos que, por desgracia, se dan cada vez más a menudo en Palencia no salen gratis, tienen un coste muy elevado para todos los vecinos que son los que, en última instancia, pagan a través de impuestos la reposición del mobiliario urbano dañado en estos actos y que, en 2018, la concejalía de Medio mbiente del Ayuntamiento, ha cifrado en más de 65.000 euros.

La partida más importante es la destinada a la limpieza de graffitis en paredes, puertas, edificios públicos y privados, columpios en parques infantiles o en los contenedores y que ascienden a algo más de 30.000 euros, la segunda partida está destinada a la reposición de contenedores y papeleras quemadas o arrancadas que asciende a los 20.000 euros, la reposición de jardineras, tierra, plantas o árboles dañados o arrancados sobrepasa los 10.000 euros y la reposición de señales de tráfico se sitúa en torno a los 5.000 euros. Un coste económico al que hay que sumar el coste personal que supone la reposición, arreglo, instalación y tramitación de todo ello, algo que, los vándalos, no tienen en cuenta.

Existe una Ordenanza Municipal de convivencia ciudadana que estipula una serie de sanciones para quienes causen daños en el mobiliario urbano, y que, para aquellos que no dispongan de solvencia económica para sufragar la sanción, realicen horas de trabajo comunitario. Sin embargo, la rapidez con la que actúan los vándalos hace muy difícil pillarles in fraganti aún existiendo una vigilancia policial mayor para tratar de evitar que se salgan con la suya. Unos actos que no tienen una explicación lógica y que sólo buscan hacer daño por hacerlo.