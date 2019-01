El ministro Ábalos, protagonista en el Foro SER Navarra

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, protagonista en una nueva edición del Foro SER Navarra, la primera de este año 2019. Intervención del ministro sobre el "Proyecto de país: política de transporte". ´

Ábalos ha hecho referencia a la crisis económica de hace 10 años y sus cicatrices que perduran a lo largo del tiempo, ante lo que el gobierno actual busca "dar más estabilidad política, económica y social". Y destacaba su apuesta por "una actitud más dialogante que gobiernos anteriores", y por "identificar las actuaciones y prioridades más urgentes". "Me preocupa mucho la seguridad vial y la conservación de infraestructuras", ha dicho el ministro. Y recordaba como importante los encuentros mantenidos, por ejemplo, con las víctimas del ALVIA.

"Estamos ante un ministerio que genera y promueve derechos de la ciudadanía, como por ejemplo, la movilidad segura". "Un ministerio que atiende a los territorios y los conecta, una herramienta para promover la cohesión social y territorial". "Es preciso gestionar la política territorial en coherencia con la realidad", destaca.

En cuanto a inversiones y proyectos en Navarra, se ha referido a las mejoras en la AP68, o los avances en el corredor ferrioviario. "En la Comunidad Foral de Navarra es donde más se va a aumentar la inversión desde el Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales", ha anunciado el Ministro.

"España necesita un impulso reformista para lograr un crecimiento sostenible, que no es posible sin incorporar el propósito de la justicia social". "Este gobierno va a apostar con el diálogo con todos, desde la centralidad, y en coherencia con esta idea he propuesto dos pactos de Estado, uno por la vivienda, y otra para garantizar la mejora de las infraestructuras". Y me he pronunciado a favor de un "activismo cívico". Y con "diálogo" encaran la negociación de los próximos presupuestos.