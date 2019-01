El pleno de Pamplona rechaza los Presupuestos de 2019 al abstenerse Aranzadi

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado este jueves el proyecto de Presupuestos para 2019 presentado por el Gobierno municipal, al abstenerse Aranzadi, grupo que durante los tres años precedentes sí dio su apoyo a las cuentas municipales.

En la votación en el pleno, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra han votado a favor, una suma insuficiente ante el voto en contra de UPN y PSN, y la abstención de Aranzadi. De esta forma, el equipo de Gobierno no ha conseguido aprobar los últimos presupuestos de la legislatura.

Aranzadi ha justificado su posición en la falta de respaldo del resto de grupos a su enmienda para declarar el Casco Viejo como zona saturada de alojamientos turísticos.

La concejala de Economía Local Sostenible, Patricia Perales (EH Bildu), ha afirmado que "No es un presupuesto de este equipo de Gobierno, sino de esta ciudad. Si no se aprueba el proyecto, lo único que va a pasar aquí es que la bancada de la derecha se va a ir con una sonrisa", ha dicho, y dirigiéndose a los concejales de Aranzadi ha afirmado que "son tan perfectos que lo quieren todo y lo que van a conseguir es que no tengamos nada".

El portavoz de UPN, Enrique Maya, ha afirmado que su grupo da "un 'no' bien grande a los Presupuestos, porque no responden para nada a los intereses de los pamploneses y de la ciudad de Pamplona".

En la defensa del proyecto, el concejal de Geroa Bai Javier Leoz ha sido crítico con Aranzadi. "Tres grupos hemos movido nuestras posiciones, hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, no hemos ido hasta el extremo, y Aranzadi está pidiendo que todos nos situemos en el extremo. Eso no es negociar, eso no es posible. Somos cuatro formaciones políticas diferentes", ha advertido.

Por parte del PSN, Maite Esporrín ha considerado que las cuentas son "continuistas, no aportan nada nuevo, no plantean ningún proyecto, sino que este equipo de Gobierno está vendiendo una y mil veces los mismos proyectos y no acaba de llevarlos a cabo, y tampoco ha habido un intento de negociación previo para acordar los Presupuestos con otros grupos". "

El concejal de Aranzadi Manuel Millera ha afirmado que EH Bildu "ha mostrado demasiado triunfalismo" en la defensa de los Presupuestos. "Entiendo que a Geroa Bai le baste este proyecto, pero no entiendo que le baste a EH Bildu.

Por último, la concejala de Izquierda-Ezkerra, Edurne Eguino, ha asegurado que EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E tienen que "empezar a coser heridas, a dar un mensaje a la ciudadanía de que es posible seguir teniendo una alternativa a la derecha, con menos cambios de lo que a algunos nos gustaría, pero evidentemente con cambios, porque a la derecha ya la conocemos gobernando esta ciudad durante demasiados años".