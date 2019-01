Bé està el que bé acaba

Que diu DIA, la cadena de supermercats, que fou una errada... que soles en un supermercat que, a més, estava en obres i amb tot l'embolic posa un cartell que no tocava. Que totes les seues taronges són espanyoles. Bé, aleshores... no hi ha cas. No hem de sospitar que no siga de veres. A més, la conselleria d'agricultura assegurà a la SER que no hi ha ara taronges de fora en els supermercats valencians. Que són poquetes i d'Egipte... Bé està. Ara, no podem deixar passar el cas per tal de demanar, de nou, sancions exemplars per aquells que continuen venent i important cítrics de fora mentre els nostres ni es cullen.