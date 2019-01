Las horas en las que no podrás tirar petardos en Fallas

El disparo de petardos por parte de particulares estará prohibido en determinadas horas en Fallas.

En concreto, los días no festivos de marzo solo se podrán usar entre las 7 y media de la mañana y las 10 de la noche. El fin de semana del 8 y 9 de marzo y el periodo comprendido entre los días 14 y 19 de marzo, la autorización de prolonga hasta las 2 de la madrugada. Quedan exentos de esta prohibición los productos que no explotan, los que no contienen el llamado 'trueno detonante', que es como lo denominan los pirotécnicos, es decir: las bombetas, las bengalas o las bombas de humo.

El anuncio de la prohibición se hizo ayer en la cuarta reunión de la Mesa de Diálogo Fallero en la que participan agentes falleros y entidades vecinales, empresariales y de consumidores, junto con las diferentes concejalías implicadas, para continuar mejorando la seguridad y la convivencia en Fallas y su plasmación en el bando fallero.