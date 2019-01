Recuperado para la causa

El regreso de Victor Fernández ha sido agua de maño para un Real Zaragoza que se ha transformado en tan solo dos partidos. Se nota la mano del entrenador aragonés cuya llegada ha significado una gan noticia, como también lo ha sido el regreso de Iñigo Eguaras. Tras un proceso largo, el centrocampista navarro ha vuelto por sus fueros.

La pubalgia parece cosa del pasado, aunque su regreso inicial estuvo marcado por el dolor que le impidió rendir al cien por cien. Tras un parón de más de un mes volvió a jugar en El Molinón, ofeciendo su mejor versión para convertirse en la extensión de Víctor Fernández sobre el terreno de juego, en el faro del Zaragoza.

Eguaras está convecido de que ha pasado el mal tiempo: "Igual me precipité en la recuperación y el proceso de la lesión. Ahora ya me veo con muy buenas sensaciones y la lesión no me impide hacer cosas que antes no podía. Con el paso del tiempo se verá a un Eguaras que quiere ser el que era antes. Me va a costar en el aspecto físico, pero estoy en un porcentaje bastante alto de recuperación, me queda muy poquito para estar sin dolor".

Entrenamiento

Víctor Fernández prepara el partido de este domingo en La Romareda, pendiente de la evolución de Raúl Guti. Hoy ha estado en la Ciudad Deportiva, pero ha hecho un entrenamiento indivualizado con la intención de llegar en condiciones para el choque ante el Málaga. Buff se ha incorporado al grupo y Verdasca ha estado al margen por un golpe. Por otra parte, La Romareda podría registrar la mejor entrada de la temporada. Ya están agotadas las localidades de la Grada Norte y la Grada Sur.