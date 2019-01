La deuda del tranvía atasca los presupuestos de Zaragoza

Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista piden ir adelantando el trabajo, pero el PSOE quiere pisar sobre seguro. El esperado informe del Ministerio de Hacienda aclarando si la deuda del tranvía computa o no como deuda municipal ha atascado la negociación del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha sido el tema de debate en el espacio Plaza Pública, en Hoy por Hoy Zaragoza.

Ese informe podría llegar en cualquier momento, pero hasta entonces, "hasta que no se clarifique, nos parece que se está discutiendo sobre una cuestión que no tiene cuerpo", según Javier Trívez (PSOE). Ni en Zaragoza en Común ni en Chunta terminan de conformarse. "No está de más que nos sentemos", remarca Pablo Muñoz, sobre "prioridades y lo que queremos" sobre la base del borrado que anunció el alcalde y "consensuar criterios". Para CHA, "lo nuclear es que no habrá inversión si no hay presupuestos; dejar una ciudad sin presupuesto es un acto de irresponsabilidad tremendo", remarca Carmelo Asensio.

¿Qué pasa con la prórroga? Según el PSOE, no es tan grave porque "con modificaciones presupuestarias se pueden atender las prioridades que se consideren", sostiene Trívez. El gobierno, incluso, se muestra dispuesto y recuerda Pablo Muñoz que, para poder hacer las modificaciones "se necesitan 17 votos".

Advertencias desde la derecha

"¿Me quiere decir que la izquierda no son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto pero sí van a ser capaces para ir aprobando modificaciones presupuestarias, que no dejarían de ser ñapas, pequeños añadidos y parches al presupuesto porque creen que electoralmente les va a pesar menos?", les preguntaba Sara Fernández, de Ciudadanos.

En el PP tienen claro que "Podemos no le va a aprobar el presupuesto a Lambán en Aragón y el PSOE no se lo va a aprobar a ZEC en el Ayuntamiento", resalta Jorge Azcón.

¿Pactos con Vox?

Los pactos autonómicos pueden condicionar la vida municipal, aunque este arranque de año, lo que todos tienen en mente son los pactos en Andalucía. Javier Trívez le preguntaba a Azcón: "¿Estaría dispuesto a ser alcalde con votos de Vox? Eso sí que son líos de verdad para esta ciudad?" Le respondía Azcón: "Este ataque que le ha dado ahora de nombrar a Vox como antes nombraban a Franco cuando las cosas les van mal les retratan; no se pongan nerviosos, han perdido el gobierno de Andalucía y ahora toca una época nueva, vayan acostumbrándose".