Ibiza: "Este Almería no ha tocado techo"

Ha vuelto al once para quedarse. Juan Ibiza aprovechó los problemas de visado de Lucien Owona para hacerse con la titularidad frente al Mallorca y el Almería dejó la meta a cero, algo que ha ocurrido en cuatro ocasiones esta temporada y, curiosamente, la pareja de centrales fue Ibiza-Saveljich. Con 28 puntos, los rojiblancos se pueden permitir el lujo de soñar, pero siempre con el objetivo de la salvación como primer escalón. Las segundas vueltas siempre son más difíciles y en el vestuario, según apunta el defensa, no se piensa más allá de Alcorcón. Hablar de Play Off es precipitado todavía: “Desde el principio nos dijeron que el objetivo son los cincuenta puntos, pero no nos tenemos que obsesionar. El equipo no ha tocado techo y nos equivocaríamos si miramos a lo que puede pasar dos meses más adelante”. El Alcorcón suma 34, seis por delante de los almerienses.

Salir mejor

En los últimos desplazamientos el Almería ha encajado gol demasiado rápido -Nástic, Oviedo y Elche-, y ello supone darle mucha ventaja al adversario. Por ello, Juan Ibiza no esconde que les ha costado salir enchufados, si bien con el paso de los minutos se volvió a ver el equipo que todos quieren. “Los partidos al inicio son mucho más igualados, hay más frescura en los jugadores. Lo que hacemos es mantener la paciencia y crecer con el desarrollo del encuentro”. Y continuó: “Somos un equipo que acaba cansando a los rivales, y se ve en las segundas partes, cuando a veces los pasamos por encima”.

Capaces de darle la vuelta a situaciones comprometidas, los futbolistas de Fran Fernández suelen acabar los choques incomodando a su rival, y ante la visita a Santo Domingo, no les importa hacer un duelo largo que se decida al final: “Los partidos son muy largos y vamos de menos a más, sin impacientarnos. Es una gran virtud”.

El Alcorcón

Cristóbal Parralo ha ilusionado a la afición alfarera con un inicio de temporada magnífico, llegando incluso a liderar la categoría. Sin embargo, no han ganado en las últimas jornadas y descendieron a la sexta plaza. Apunta Juan Ibiza que es un conjunto que ofrece poco respiro: “He visto varios partidos del Alcorcón y somete a los rivales. Tiene una plantilla muy completa y no es casualidad que esté en zona de Play Off. Nosotros confiamos en nuestro potencial”.

Otro dato a tener en cuenta del cuadro amarillo es que solo ha encajado quince goles en Liga. Encuentra similitudes Ibiza entre ambos, ya que el poderío defensivo son sus principales virtudes: “Nunca se sabe. Si viene de ganar tendrá confianza, y si ha perdido, saldrá con más ambición. Me espero un Alcorcón en la línea de la temporada, no pasará factura su mala racha”.

Vuelve al once

En su primera etapa en el fútbol profesional, Juan Ibiza se encontraba en un sensacional momento de forma hasta que aparecieron las lesiones. Primero en Córdoba, teniendo que abandonar el terreno de juego antes del descanso. Y por último, en Albacete, cuando trataba de evitar el gol de Bela. Desde entonces Lucien Owona formó en el eje de la zaga con Esteban Saveljich.

El joven defensa, cedido por el Villarreal, entiende que el Almería formó una plantilla en la que nadie es indiscutible. Cada minuto vale oro y en Alcorcón seguirá siendo titular: “Intento aprovechar las oportunidades. He pasado meses difíciles por la lesión, pero aquí todos somos importantes y a lo largo de la temporada cualquier jugador va a tener la ocasión de competir”. Ibiza ha vuelto para no moverse del once inicial.