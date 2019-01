Jesús Manuel Sánchez Cabrera no renuncia a su proyecto político para Ávila pese a que la ejecutiva nacional del Partido Popular vetó su candidatura al Ayuntamiento de la capital. Lo ha dejado claro en sus primeras declaraciones públicas tras tomarse un "tiempo de reflexión" sobre su futuro.

"He tomado la decisión junto a mi familia, junto a mis amigos, junto a mi gente, de seguir, de seguir trabajando por Ávila y por los abulenses", ha dicho Sánchez Cabrera, "y siempre en la misma línea, con reivindicación, con compromiso y con cercanía".

Ha aclarado que, pese a que ha sido muy crítico con la decisión de Pablo Casado de no aceptar su candidatura al Ayuntamiento, sigue siendo militante del Partido Popular. En estos días ha hablado con algún dirigente nacional del partido pero no con Casado.

"Lógicamente seguiré trabajando como presidente de la Diputación desde el Grupo Popular, hasta el momento que considere oportuno", ha explicado. Considera que le ata un compromiso con Ávila y con los abulenses "porque creen en mi persona, confían en mi persona, que es muy importante la confianza en política, y confían en el proyecto que tengo para Ávila".

En estos días ha recibido la llamada de otras formaciones políticas. "Han contactado conmigo, han mostrado su interés, pero yo creo que eso es una cuestión que vaga de hablar ahora mismo, en este momento".

'Los intocables de Eliot Ness'

Este miércoles Jesús Manuel Sánchez Cabrera publicaba en sus redes sociales un mensaje aludiendo a la película dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Kevin Costner.

Preguntado por el significado de ese mensaje ha dicho que en esa película "hay unos valores muy importantes y hay personas que son imposibles de corromper (...) y yo en ese sentido me identifico totalmente con Eliot Ness y soy una persona que no tiene precio, soy como soy, y al que le guste, le gustaré y al que no le guste, no le gustaré".