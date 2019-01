Sube la demanda de pisos de alquiler pero no aumenta la oferta

En 2018 los precios de la vivienda de alquiler subieron en la provincia de Ávila un 2'5% según los datos recopilados por 'Idealista'. Es un incremento moderado si tenemos en cuenta que en Castilla y León los precios del alquiler subieron de media el 4'9%. En la provincia el precio por metro cuadrado se situó en 4'2 euros en diciembre.

Donde sí ha habido una subida más importante, del 5'6%, ha sido en la capital, donde los pisos se están alquilando con un precio medio de 5 euros el metro cuadrado. Una vivienda de 100 metros cuadrados costaría, de media, unos 500 euros al mes.

Alfonso Sánchez Macho, presidente de la Federación de Construcción de Confae, confirma que está creciendo la demanda y "se alquila con bastante facilitad, con bastante rapidez". El incremento de alumnos en la Escuela de Policía es uno de los factores que ha empujado la demanda de pisos de alquiler.

Aumenta la demanda pero no la oferta de pisos de alquiler y eso pese a que en la ciudad hay mucha vivienda vacía. Alfonso Sánchez Macho cree que es difícil que aumente la oferta porque "mucha vivienda que está vacía no está terminada del todo, o no está en disposición de ponerse en alquiler porque hay que hacer unas inversiones, poner la cocina, amueblar, gestionar ese alquiler, lo que es una inversión y un esfuerzo" que muchos propietarios no están dispuestos a hacer.

También hay que tener en cuenta que gran parte de ese stock está en manos de Sareb o de entidades financieras que prefieren vender a alquilar.

Lo que de momento no está afectando a los precios es el fenómeno de las viviendas turísticas porque el número es pequeño. Sánchez Macho cree que si se consolida ese fenómeno podría ayudar a rehabilitar casas en el casco histórico, algo que de momento no está ocurriendo.