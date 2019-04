Del control a la prohibición

Por lo oído, la asociación de vecinos Triana-San Telmo va a acudir a la fiscalía para denunciar el macro-botellón que se produce dicen que cada fin de semana y especialmente durante la noche de Reyes en esa zona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.



No me cabe la menor de las dudas y ni me hace mucha falta visualizar los vídeos grabados por los vecinos para conocer las incomodidades que ocasionan a los vecinos de la zona de Vegueta-Triana, la misma que se ocasiona a los vecinos del Parque de Santa Catalina en carnavales, que son similares a las mismas que sufren los vecinos del centro de cualquier ciudad y pueblo de Europa y del Mundo cuando hay fiestas.



Es decir, el jolgorio trae como consecuencia suciedad y ruidos que son consustanciales a la fiesta en nuestra cultura. Pasa en Madrid, en Barcelona, en Pamplona, en Berlín, en Londres o en Valencia etc.



Quiero decir que entiendo a los vecinos que pretenden denunciar al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por permitir la autorización de las barras en los frontis de los negocios, porque entiendo las molestias que se generan, pero ellos también deben entender que las fiestas no se van a realizar en el monte, que las fiestas tienen que existir y que vivir en el centro de las ciudades permite tener unos mejores servicios, pero al mismo tiempo tienen algunos perjuicios. Los sufren también los vecinos de la Playa de las Canteras durante la noche de San Juan y también los vecinos de Teror con las fiestas del Pino y resto de cascos de los municipios.



Seguro que hay que aumentar el número de baños químicos, las cuadrillas de limpieza, que igual hay que aumentar los controles en la venta de alcohol a menores y que tiene que aumentarse el control por parte de las fuerzas del orden público, de acuerdo. Ahora bien que terminemos como en el parque de Santa Catalina por una decisión criticable y controvertida de los tribunales por acabar con los mogollones, solo pasaría en la capital de Gran Canaria.



Una cosa sería que la fiesta fuera todos los fines de semana, que no es eso. Hay que garantizar el derecho al descanso con el ocio y la vida de una ciudad viva. Hay que equilibrar el control sin llegar a la prohibición. Es decir, ni pasarse ni quedarse corto. Ni calvo ni tres pelucas. El ayuntamiento está para autorizar de forma razonada y razonable el evento y parece que este Gobierno tripartito como los anteriores lo han hecho. Mejorar hay que mejorar siempre y seguro.

