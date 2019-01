Los alcaldes del norte de Madrid reclaman al Ministro de Fomento inversión y más información en las estaciones de Cercanías

El alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García (PP) ha sido el primero en reaccionar ante las importantes incidencias registradas estos días, mandando una carta a la dirección de Cercanías Madrid solicitando medidas urgentes y soluciones inmediatas. García señala el mal servicio y la falta de mantenimiento de la red en general, pero afirma que no entiende que una incidencia en la estación de Parla afecte en el otro lado de la línea. El alcalde exige además que se mejore la comunicación e información en las estaciones para evitar el caos. En concreto frente a las incidencias de este miércoles, en la estación de su municipio los viajeros no sabían desde que anden salían los trenes, los indicadores no daban ninguna información y el personal de la estación tampoco. El alcalde ha lamentado que se produjeran multitud de cruce de vías por parte de los usuarios “para no perder los pocos trenes que salieron”.

También ha reclamado una información más directa a los usuarios el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno (PP) que ha recordado que durante todo el año 2018 han reclamado la inversión prevista en los presupuestos generales del Estado para Cercanías. Empezamos el 2019, ha afirmado, y “el Ministerio de Fomento del gobierno de Pedro Sánchez sigue sin invertir en la red de trenes madrileña”.

Este jueves, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán ha lamentado también las últimas incidencias en la red de Cercanías señalando al Ministerio de Fomento como principal responsable de la situación. Rollán ha exigido al ministro Ábalos a que acometa cuanto antes las esperadas inversiones.

Desde el gobierno municipal socialista de Sanse han explicado a SER Madrid Norte que están “en continuo contacto con el Ministerio de Fomento”, a los que les están exigiendo la mejora de la red de Cercanías y presentando sus propuestas para mejorarlas. Creen que este gobierno está tomando nota para solucionarlo lo antes posible.

