Carmen Maura vuelve a los escenarios de Alcobendas con 'La Golondrina'

ALCOBENDAS

Viernes 11 de enero

Entrega de premios del certamen de poesía Virgen de la Paz 2019. A las 18.00 horas en el Centro de Mayores de Nuestra señora de la Paz. Acceso libre hasta completar aforo.

Gala de danza ‘To be or not to be’. A las 20.30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Entradas a 8 euros. Actuarán asociaciones y compañías de Alcobendas, Sanse y Madrid.

Sábado 12 de enero

‘La Golondrina’. A las 20.00 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Entradas desde 12 euros. Es el regreso de una grande de la interpretación como Carmen Maura, junto al joven talento Félix Gómez. Bajo la dirección del ilustre Josep María Mestres.

Domingo 13 de enero

Concierto ‘We love music’. A las 18.00 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Con canciones de Bob Marley, Queen, The Beatles o Louis Armstrong para toda la familia. Bajo los arreglos del saxofonista José Luis Gutiérrez. Entradas desde 4 euros.

SANSE

Viernes 11 de enero

Inauguración de la exposición de Ana Frank. Disponible hasta el 13 de febrero en la Sala Martín Chirino.

TRES CANTOS

Viernes 11 de enero

‘Escape room’ gratuito, a las 17.30 horas en la Casa de la Juventud.

‘Cuatro corazones con freno y marcha atrás’. A cargo del grupo de teatro del Centro Municipal de Mayores. A las 18.00 horas en el Adolfo Suárez.

Sábado 12 de enero

Espectáculo ‘The circus is coming’, a las 18.30 horas en el Adolfo Suárez. Entradas a 5 euros. Organiza la Escuela de Circo Diverso.

Domingo 13 de enero

Espectáculo familiar ‘Cucú-trastrás, fábulas y rimarás’, a las 12.00 horas en el Adolfo Suárez. Entradas a 2 euros. Organiza la Compañía Arteluna.

COLMENAR VIEJO

Viernes 11 de enero

Seminario de tauromaquia a las 20.00 horas en el Centro Cultural Pablo Neruda. Charla con el periodista Miguel Ángel Moncholi.

Sábado 12 de enero

Club infantil de cocina, a las 17.30 horas en la Casa de la Juventud. Para chavales de entre 8 y 14 años. Inscripción por 20 euros.

Domingo 13 de enero

Cine en el Auditorio: ‘Bohemian Rhapsody’. A las 20.00 horas.

PARACUELLOS DE JARAMA

Sábado 12 de enero

‘Viudas’: Cine a las 18.00 horas en el Centro Cultural. Venta de entradas media hora entes. Un drama de suspense con la historia de cuatro mujeres de Chicago que han perdido a sus maridos.

Donación de sangre en el interior del centro comercial Miramadrid. De 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

LA CABRERA

Domingo 13 de enero

Gala de magia por el Sáhara. A las 12.00 horas en el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga. Entradas a 5 euros (4 para familias numerosas).