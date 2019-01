Legislatura del desprecio ha calificado el PSOE los años de Gobierno del PP en Talavera

De “Legislatura del Desprecio” ha calificado” el Grupo Municipal Socialista los años de Gobierno del PP, en el tradicional balance que han realizado con motivo del inicio de 2019, año electoral.

Para el portavoz, José Gutiérrez, ha sido la legislatura, en primer lugar, “del desprecio a Talavera y a los talaveranos, por no atender sus necesidades, por darles la espalda en los peores momentos y por no “echar el resto”, que es tanto como decir por no trabajar lo suficiente para sacarla del lugar en el que la metieron en los cuatro años anteriores de recortes y clamorosos silencios. En este sentido ha señalado que no hay mejoras en la calidad de vida de los talaveranos, porque no se cuida la limpieza de las calles, el asfaltado, las aceras, los parques y jardines, las instalaciones deportivas, sobre las que llueven quejas sin que el Gobierno se inmute, el cuidado del Patrimonio, la programación cultural… Todo lo que repercute en la calidad de vida de los ciudadanos, ya de por sí castigados por el paro y el bajo nivel de renta.

Igualmente, ha sido “la legislatura del desprecio a la democracia”, con la vergonzosa operación de transfuguismo “que le ha dado a Ramos la tranquilidad, y nada más porque el dinero para pagar a los dos concejales de Ciudadanos ha salido de las arcas públicas, y ambos están haciendo una gestión nefasta”.

Desprecio a la oposición, también, “porque se han pasado por el arco del triunfo los debates del Estado del Municipio y todas las mociones aprobadas en Pleno. Creo que debemos ser la única ciudad de España en la que se apruebe una moción suprimiendo un centenar de mociones”.Por no hablar de las más de doscientas propuestas del Debate del Estado del Municipio, que fueron resueltas con un “no” en cinco minutos. Sin debate, por supuesto, que para eso tienen su mayoría comprada.

Por último, Gutiérrez ha señalado el desprecio a las instituciones, siempre buscando el enfrentamiento “y nunca el acuerdo y el entendimiento que, como está demostrado, es lo que al final beneficia a los ciudadanos”.

PRESUPUESTOS HINCHADOS

En el balance, el responsable socialista se ha referido a las malas cifras del paro y al descenso de población, así como al “apretón del vago” del último momento, “con unos presupuestos hinchados hasta el infinito, como si en cuatro meses se pudiera hacer lo que no se ha hecho durante años”.

En este sentido, ha recordado que no se ha hecho ninguna infraestructura nueva, “y ni tan siquiera se han mantenido en condiciones dignas las que existen”, poniendo como ejemplo las deportivas, pero también las calles, los parques etc.

Tampoco se ha hecho nada por mejorar la oferta cultural, o las políticas sociales, “salvo que entiendan que bajar 1 céntimo el billete del bus para los discapacitados, o bonificar a los mayores de 65 con dos euros para la totalidad de los recibos, sean una hazaña”.

“En resumen, ha sido la legislatura del desprecio, y también del esperpento. Desde la avioneta que iba a ser un reclamo turístico, a la playa que iba a estar abarrotada y sólo ha pisado un nudista despistado. Y esto sólo podía terminar a lo grande, anunciando la compra de dos islas del Tajo. Eso sí, por un millón y medio de euros”

Para el portavoz, Ramos ha sido, sin duda, el peor alcalde de la democracia, y esta ciudad no se merece que siga al frente. Gutiérrez ha insistido en el compromiso del PSOE para con Talavera, asegurando que “seguimos apostando por esta ciudad y por sus gentes, y estamos dispuestos a seguir luchando para que el presente sea mejor y sobre todo, para que haya un futuro.