Emiliano García-Page, reivindica su coherencia y "contra viento y marea pide la confianza de toda la opinión pública"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, reivindica su coherencia y "contra viento y marea pide la confianza de toda la opinión públic"a consciente de que "vamos a unas elecciones que van a ser muy trascendentes y en las que puede pasar de todo".

En un momento en que no hay nada cierto ni nada seguro: ni presupuestos ni fecha de elecciones... Page se reivindica en el centralismo y es consciente -dice- de que "no sobra ningún apoyo y ningún esfuerzo". Ha afirmado que, de cara a las elecciones, el PSOE buscará una "mayoría sólida" y puntos de encuentro con otros partidos que estén en el marco constitucional y del Estatuto de Autonomía, pero "con Vox, por supuesto que no".

En un encuentro con medios de comunicación mantenido en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, el también secretario general del PSOE en la región, ha comentado los escenarios que se pueden abrir tras las elecciones autonómicas de mayo y ha apuntado que "puede pasar de todo", pero su trayectoria de estos cuatro años "avala con claridad, afirma, lo que haremos en los próximos".

"Prometí a la gente que iba a hacer lo contrario de Cospedal en actitudes, en formas, en los servicios públicos y en la defensa de Castilla-La Mancha en el resto del país", y afirmaba estar "muy orgulloso de los pactos conseguidos con empresarios y sindicatos, multitud de entidades sociales y diversos colectivos

"Nosotros hemos apostado por crecer y puedo decir que en estos años hemos crecido por encima de las expectativas de mucha gente. Los tres últimos años han sido tres años de récord en la creación de empleo: 100.000 puestos de trabajo frente a 50.000 que se destrozaron en la anterior etapa".

Dolido con el debate que se ha reabierto entorno a la Violencia Machista, el presidente regional cree que VOX es "un autentico drama para el PP y para Ciudadano"s y pide al partido de utltraderecha que si quiere hacer una política reversora, que lo digan claro.

Seguro de que los asuntos de debate nacional se colarán en la campaña de elecciones autonómicas, no renuncia a participar de ellos. Ha reivindicado las medidas contra la violencia de género recogidas en la Ley que se ha aprobado por unanimidad en Castilla-La Mancha y anunciado una campaña de un millón de euros, para hacer difusión de ella.

También se podrá en marcha una campaña para la caza, "porque no vamos a admitir que haya una contracultura que intente vetar nada en esta país"