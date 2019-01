"Me sentí humillada y amenazada delante de mis hijas"

Enma, la mujer vitoriana de origen africano que protagonizaba el vídeo en el que el un chofer de TUVISA y varios de los pasajeros del autobús de enfrentaron a ella y a sus hijas menores de asegura en declaraciones a CADENA SER VITORIA que se sintió "discriminada" , que fue "amenazada de muerte" por otros pasajeros y que no recibió "un trato adecuado" por parte del conductor de Tuvisa, al que va a denunciar.

"Me sentí muy mal, humillada delante de mis hijas. Me hablo así porque soy lo que soy. A ninguna persona la trata así, no hay ningún otro motivo para hablar así a una persona. Me siento discriminada, no han valorado que soy una persona como las demás", dice Enma.

No está de acuerdo con la versión de los hechos que daba el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que decía que el conductor solo le recordó la necesidad de cumplir con las normas. "Dicen que en el señor solo cumplía las normas, pero esa no es forma de hablar a ninguna persona", añade.

Dice que su hija no pudo dormir esa noche de lo mal que lo pasó y ahora busca la colaboración ciudadana para dar con el hombre que en el vídeo dice ser militar y que la amenazó de muerte, para poder denunciarle.

La denuncia al conducto la basa el propio reglamento reglamento de los autobuses urbanos de Vitoria, que según dice, determina que un conductor no puede levantarse de su asiento en una parada de tránsito ni intervenir en una discusión con un usuario.