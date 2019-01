Anquela: "Me gustaría ver a Joselu como segundo punta, pero todavía no estamos en esa tesitura"

El entrenador del Real Oviedo, para medirse al Tenerife, ha citado a los mismos 18 jugadores que estuvieron el pasado lunes en Soria. De nuevo se queda fuera Carlos Martínez por decisión técnica y tampoco están los lesionados Forlín, Ibrahima y Berjón. En la convocatoria sí se encuentran los futbolistas del filial Javi Hernández, Steven y Viti. “Saúl para nosotros es algo distinto, pero el que sale lo hace bien. El que ha entrado hace otras cosas y las hace muy bien”, comentaba Anquela en rueda de prensa.

El conjunto azul llega a este partido con el ánimo mejorado tras la victoria cosechada en Los Pajaritos en el último minuto. “Nos ha serenado momentáneamente, que es importante, por cómo fue y dónde fue. Nos tiene que fortalecer”, aseguraba el preparado andaluz.

Mañana estará enfrente un equipo que todavía no ha ganado a domicilio y que, contra todo pronóstico, ahora mismo lucha por alejarse de la zona de descenso. “El Tenerife con superequipos bajó a Segunda B. Dos veces. Jugó la UEFA y le quitó alguna liga al Real Madrid. Equipos hechos para una cosa que luego se meten en un sitio en el que no saben moverse. Y esto es la Segunda División”, añadió el técnico jienense antes de medirse al cuadro insular.

“Queremos ser ambiciosos y ganar. A ver si somos capaces de dar el nivel que estamos ofreciendo en los últimos partidos. Moralmente puedes decir que el fútbol nos debe más de una, pero este deporte no tiene sentimientos”. Solo queda un partido para que termine la primera vuelta y los carbayones tienen la posibilidad de sumar 30 puntos, unos números que, a pesar de todos los altibajos que han tenido, no sería una mala media para poder lograr el objetivo final en la segunda parte del campeonato.

La mayor duda en el once de Anquela es saber si actuará como titular Joselu o por el contrario se mantendrá Toché en la punta de ataque. También se le cuestionó al entrenador por la apuesta en el once del delantero onubense: “Puede entrar, pero no estoy descontento con el trabajo de Toché. Son distintos y la forma de jugar cambia según juegue uno u otro. A mí me gustaría ver a Joselu como segundo punta, pero todavía no estamos en esa tesitura. Primero vamos a fortalecernos y a seguir creciendo”.

Las referencias en el ataque azul no están teniendo fortuna de cara a portería. Para comprobarlo solo hay que mirar los goleadores del anterior encuentro o la tabla de artilleros en la que destaca Ibrahima con tan solo tres tantos. “Me gustaría que los metiesen los delanteros, pero en el fútbol no vale otra cosa que no sea ganar”.

Por último, no quiso valorar la posibilidad de lograr un hipotético ascenso ni las opiniones que exigen al equipo terminar la temporada entre los seis primeros clasificados: “No voy a entrar. Cada uno es libre de decir lo que quiera. En eso no voy a entrar jamás. La palabra ascenso yo sé lo que cuesta. Como futbolista ascendí a Primera División y es lo más bonito del mundo. Hay 17 equipos que quieren ascender y nosotros somos uno más”, zanjó Anquela.

El partido será este sábado y lo podrán seguir desde las 20:00 horas a través del 1026 de la Onda Media, en la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena SER o en nuestra página web www.RadioAsturias.com.

