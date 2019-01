Casado anuncia que la Reconquista iniciada por el PP en Andalucía acabará en Asturias

El acto de presentación de la candidata autonómica y del candidato municipal, tuvo lugar en el Hotel de la Reconquista de Oviedo y contó con una multitudinaria asistencia de la militancia popular asturiana. Se cuidó al máximo la escenografía para que no se apreciara el enojo causado en el seno de la dirección del PP de Asturias por la decisión de la cúpula nacional de designar cabeza de lista para las autonómicas a la ex presidenta de Hunosa, Teresa Mallada y no a Mercedes Fernández, presidenta de los populares asturianos y portavoz en la Junta General del Principado.

Mercedes Fernández tuvo en todo momento un lugar preferente junto a Pablo Casado y a los candidatos autonómicos y a ella le dedicó Casado las primeras palabras de su intervención para agradecerle que siempre hubiera antepuesto “ los intereses de Asturias y de España” a los suyos propios.

El presidente nacional del PP hizo después mención al acuerdo alcanzado con Ciudadanos y con Vox que permitirá a los populares gobernar en Andalucía utilizando las alusiones de la formación ultraderechista a la Reconquista aseguró que “el Partido Popular ha comenzado la Reconquista de su espacio de confianza en Andalucía y la acabará en Asturias”. Añadió Pablo Casado que el PP está en el "centro del tablero político" y puede llevar el cambio a más territorios en las elecciones autonómicas de mayo, sin "renunciar a sus principios y sin capitular de sus valores”. Casado aseguró que tras las municipales y autonómicas, el PP se sentará con otros partidos con los que comparta valores y principios para intentar ponerse de acuerdo, "arbitrando los consensos".

La candidata del PP a la presidencia del Principado, María Teresa Mallada reconoció que asumía orgullosa el reto de encabezar la candidatura autonómica y fijó como objetivo principal “devolver la ilusión a los asturianos” y propiciar el retorno de los que se fueron por falta de oportunidades para que “Asturias vuelva a ser una comunidad de referencia en España”.

Por su parte , el candidato a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli aseguró que había aceptado la invitación que el pasado 3 de enero le formuló el secretario general del PP , Teodoro García Egea atraído por los “nuevos aires que se respiran en el PP” y añadió que va “ a por todas” para conseguir gobernar Oviedo con mayoría absoluta.