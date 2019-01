Ibai Gómez ha sido rpesentadpo esta mañana en Ibaigane. El ya jugador rojiblanco ha comparecido en sala de presna acompñaado del director deportivo Rafa Alkrta y el pesidente Aitor Elizegi.

El extremo ha aseguradon que está "muy feliz. Han sido dos años y medio muy buenos en Gasteiz y quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible que yo esté aquí" ."No hay mejor sitio para mí que estar en el Athletic. Salí para crecer, para mejorar pero sin olvidarme de mi casa y queriendo venir y sintiendo el Athletic. Vengo a a aportar lo que tengo y espero que salgamos de abajo muy pronto", ha añadido el de Santutxu.

Sobre su decisióinde abandonar en el mercado de invierno el Alavés donde ha cosechado dos fantástias temproadas y ha contribuído a la buena clasifiació de los viorianos, Ibai ha afirmado que " hasta enero tenía claro que no iba a hacer nada. A partir de enero, con las ofertas que tenía encima de la mesa, valorar todo y tengo claro que he tomado la mejor decisión. Las dos partes sabemos que esta es mi casa y no pienso en ningún momento en salir de casa. No hace falta cláusula", ha asegurado sobre su contrato con el club rojiblanco, al estilo de los suscritos que iniciara Muniain.

Sobre la clasifiación y la temporada del Athletic Ibai ha añadido que "el equipo tiene muy buenos jugadores y entre todos vamos a salir de esta situación. Si estuviera asustado no habría venido. El equipo está totalmente preparado para sacar los tres puntos el domingo. La diferencia de puntos es la que es pero nosotros confiamos en poder ganar el partido", ha concluído