Mujer y taxista, servicio y confidencias

Olga San Pelayo y Silvia Hospital son dos de las 34 mujeres taxistas que hay en Bilbao. Estos días participan en el Foro de debate que acoge la capital vizcaína en la que se está analizando la realidad de este sector. En Euskadi hay 2.137 taxis. De ellos, 774 están en Bilbao y de estos, tan solo 34 (4%) son mujeres.

Silvia Hospital "Nos sentimos muy arropadas por nuestros compañeros"

Olga tiene 45 años y lleva casi dos trabajando como taxista en Bilbao. "Para mí ha sido todo positivo, una experiencia súper agradable, tanto por parte de mis compañeros como por el usuario del taxi. El 99% de los usuario es muy amable y muy comprensivo". Olga era protésico dental y también se dedicó a la hostelería. Se quedó sin trabajo y tuvo dos hijos, uno de ellos con una enfermedad. "Cuando empezó a estar mejor mi niño pensé en buscar un trabajo que me permitiera conciliar para atender a mi hijo. Mi suegro era taxista, se jubiló y vi el cielo abierto". Reconoce que está encantada con este trabajo.

Silvia tiene 42 años y lleva 15 como taxista. "Desde el principio me sentí muy bien, acogida y arropada. Tenía buena parte de mi familia en el sector y para mí fue fácil. Me sentí como una más de la plantilla. Preguntada por la relación con sus compañeros, asegura que "no es un ambiente machista. Yo he notado mucho compañerismo. Ellos están pendientes de quién se monta en mi taxi".

Olga San Pelayo "El 99% de los usuarios es muy amable"

Sus maridos también son taxistas. Según Silvia, "estamos en igualdad de condiciones. Tanto va mi marido a recoger a los niños al colegio como yo, y nos repartimos la tarea doméstica entre los dos".

La seguridad es una de las cuestiones más frecuentes sobre las que les preguntan a Olga y Silvia. Las tres capitales vascas ya cuentan con una ordenanza que incluye el derecho de las mujeres a solicitar que el conductor o la conductora espere a que la persona usuaria entre a su portal y así minimizar riesgos. "Es algo que nosotras llevamos haciendo mucho tiempo", adiverten ambas en la antena de Cadena SER Euskadi.

El sector del taxi también mira de reojo la competencia de los VTC. Silvia ha agradecido al Ayutnamiento de Bilbao "el apoyo que está dando al sector del taxi. La de VTC es una competencia desleal. Mi padre ha sido 40 años taxista en Bilbao y no concibo que unas personas, porque tengan mucho dinero, puedan hacer lo que quieran en nuestro país". El Gobierno Vasco, a través de la consejera Arantxa Tapia, anunció que Euskadi contará a finales de este 2019 con una ley pionera que regule tanto el sector del taxi como el de las licencias VTC.