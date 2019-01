Coniglio: "Cómo ha respondido de bien la afición a mi fichaje me ha sorprendido"

En la mañana de este viernes llegaba a Tenerife el delantero argentino, Fernando Coniglio, en un vuelo procedente de Madrid. Tras confirmarse su cesión hasta final de temporada sin opción de compra por parte de la entidad blanquiazul, el nuevo ariete blanquiazul atendió a los medios de comunicación en el Aeropuerto Tenerife Norte: "una de las cosas que más me ha llamado la atención desde que se dijo que venia para acá es la respuesta de la afición en las redes sociales, eso dice mucho de la grandeza de este club".

En la historia del club tinerfeño, muchos han sido los jugadores argentinos que han triunfado con la camiseta blanquiazul. Cuando se le cuestionaba a Coniglio sobre este asunto, fue uno de los temas que trató con su entorno: "fue una de las primeras cosas que hablé con mi viejo. El me dijo que este club había sido un histórico años pasados, me llenó de alegria".

Coniglio pasará en las próximas horas el reconocimiento médico para ser presentado ante la prensa a comienzos de la próxima semana. A pesar de estar en activo, ya que formaba parte de la plantilla de Lanús en el fútbol argentino, en el último mes prácticamente no ha podido ejercitarse: "cierto es que fisicamente no estoy a tope porque llevo dias sin estar con balón y compañeros. He estado entrenando el apartado físico, pero no es lo mismo hacerlo con balón, aun asi no creo que sea problema".