Piden 12 años de inhabilitación política para la alcaldesa de Alcalá del Valle

La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz solicita doce años de inhabilitación para cualquier cargo electo para la alcaldesa de Alcalá del Valle y para uno de sus concejales por, presuntamente, haber realizado más de un centenar de contratos temporales a vecinos de la localidad sin cumplir ningún procedimiento legal.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción acusa a la alcaldesa Dolores Caballero Flores (IU), de un delito continuado de prevaricación.



Según ha publicado la agencia EFE, el Ministerio Fiscal también pide doce años de inhabilitación para José Hinojosa López, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento alcalareño, al considerarlo cooperador del delito de la alcaldesa.

La Fiscalía explica que desde marzo de 2015 hasta septiembre de 2015 la alcaldesa firmó unos cincuenta contratos temporales mensuales, la mayoría de ellos por una, dos o tres jornadas, a vecinos y vecinas que supuestamente tenían necesidades económicas. Estos vecinos tuvieron jornadas de trabajo como personal de limpieza, peones de obras públicas o agrícolas, animadores comunitarios a auxiliares de vigilantes de seguridad para el municipio incumpliendo "de manera grosera" la Constitución Española porque los procedimientos para las contrataciones no respetaban los principios "de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

En marzo de 2015, al tener conocimiento de los contratos que se realizaban sin oferta dirigida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la secretaria-interventora del Ayuntamiento hizo un informe de reparo en el que alertaba de las irregularidades y se subrayaba que se estaban haciendo prescindiendo "total y absolutamente" del procedimiento legal, sin sistema de selección, ni requisitos de los aspirantes, ni méritos a valorar y forma de acreditarlos, ni pruebas a realizar.

Pero en 133 casos no constaba que se incoase expediente alguno que acreditara la situación de necesidad por parte de la Delegación de Servicios Sociales ni informe de la trabajadora social del Ayuntamiento sobre la situación de necesidad de estas personas contratadas.

Caballero defiende su inocencia

Esta emisora ha podido hablar con la alcaldesa Dolores Caballero la que, aunque no ha querido hacer declaraciones públicamente, sí que ha defendido su inocencia asegurando que no ha hecho nada ilegal y que" lo único que he hecho siempre ha sido mirar por el bien se mis vecinos". Afirma que detrás de la acusación se encuentra el Partido Socialista y que cuenta con el apoyo de su pueblo "que es lo que verdaderamente me importa", ha concluido la regidora.